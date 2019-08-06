Прокуроры выявили факты намеренных поджогов лесов в Иркутской области

В Иркутской области выявлены факты, намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных", - заявил Куренной на интернет-канале "Эфир".

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что власти регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику, достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области.

В Госдуме 5 августа обсуждались масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке страны. Были заслушаны отчеты представителей МЧС, Минприроды, Рослесхоза, МВД, Генпрокуратуры и Счетной палаты.

По словам председателя комитета по экологии нижней палаты парламента Владимира Бурматова, за частью лесных пожаров, охвативших тайгу на площади свыше 3 млн гектар, точно стоят интересы отдельных лиц и компаний.