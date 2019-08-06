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Происшествия Тюменская область
Ветеран в гробу Тюмень (2019) | Фото: vk.com/id224002725

"Это варварство и дикость!" Тюменский совет ветеранов шокирован новостью о погребении труженицы тыла в мешке

В Тюменском городском совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов шокирующую новость узнали от корреспондента Накануне.RU, когда к ним обратились за комментарием.

Напомним, что в Тюмени вспыхнул скандал, когда в СМИ просочилась информация о погребении 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны в чёрном мешке. Инцидент произошел в специальном пансионате на Минской, 86, где проживают ветераны. По непроверенной информации, якобы в морге отказались бесплатно мыть и переодевать тело усопшей.

Зампредседателя городского совета ветеранов по социальным вопросам Сергей Молин был шокирован новостью и не поверил, что такое могло произойти на самом деле, он пообещал провести свое расследование.

"У нас в пансионате очень серьезно эти вопросы решаются, как такое могло произойти? Там же буквально все титулованные ветераны и простых пенсионеров нет. Мы всех отслеживаем, и по всем идет информация, если кто-то ушел из жизни и, как правило, мы требуем от военкомата воинских почестей, если только не вмешиваются родственники. А когда ветеран труда уходит, требований таких нет, но мы тоже знаем о них. Как такое могло случиться?" - возмутился Молин, пообещав взять на контроль вопрос и прояснить ситуацию с пансионатом.

"Как так, взять и похоронить в мешке? Это какое-то варварство и дикость. У нас с пансионатом нормальные отношения, у них ответственный руководитель и хороший юрист. Я бы не сказал, что там ветераны брошены. Социальная служба контролирует эту работу", - добавил собеседник.

Ветеран в гробу Тюмень(2019)|Фото: vk.com/id224002725

В областном департаменте социального развития Накануне.RU сообщили, что по поручению заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских по данному факту в пансионате пройдет служебное расследование.

"Известно, что у ветерана не было родственников, она была одинокой. Организацией похорон занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела", - добавила пресс-секретарь департамента Лариса Спицына.

Уже известно, что на могиле ветерана установят памятник из средств областного благотворительного счета "Благодарение победителям".

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"Это варварство и дикость!" Тюменский совет ветеранов шокирован новостью о погребении труженицы тыла в мешке

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Теги: ветеран Великой Отечественной войны, похороны, мешок, гроб



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