Самолет ВВС США объявился у границ Калининградской области

Американский военный самолет провел разведку у границ Калининградской области, таковы данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Примерно за час до этого в воздушном пространстве Польши и Литвы, граничащих с российским регионом, пролетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, передает РИА Новости.

Самолеты-разведчики НАТО частенько в последнее время патрулируют границы России, особенно это касается черноморских территорий.