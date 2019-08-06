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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр разрешил: на месте снесенного кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге построят очередной ЖК

На месте снесенного кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге планируется построить жилой комплекс "Есенин". Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Документ опубликован на официальном портале городской администрации.

"Разрешить акционерному обществу "Жилой комплекс "Есенин" осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц 22 Партсъезда – 40-летия Октября – Культуры – Красных партизан", - говорится в тексте постановления мэра.

Уточняется, что оно действует в течение трех лет с момента опубликования.

кинотеатр Темп, Уралмаш(2018)|Фото: vk.com/temp_cinema

снесенный кинотеатр "Темп" в Екатеринбурге(2018)|Фото:Ольга Беляева

Напомним, здание бывшего кинотеатра "Темп" начали сносить в один день с екатеринбургской телебашней – 24 марта 2018 года. Он являлся первым звуковым кинотеатром Екатеринбурга (Свердловска) и был построен в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма.

В январе этого года стало известно, что СКР и ФАС проверят законность передачи кинотеатра "Темп" под снос застройщику. Судя по всему, никаких нарушений в итоге найдено не было.

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Мэр разрешил: на месте снесенного кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге построят очередной ЖК

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Теги: Темп, кинотеатр, стройка, Екатеринбург



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