28 Августа 2020
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Экономика В России Санкт-Петербург
Самолет, авиакомпания Россия, Тюмень (2017) | Фото: Айрат Исмагилов

СМИ: власти Санкт-Петербурга хотят выставить свою долю в авиакомпании "Россия" на продажу

Власти Санкт-Петербурга собираются избавиться от своего пакета акций авиакомпании "Россия" (25% плюс одна акция). Как пишет "Фонтанка", в ходе этой приватизации город может выручить до 1,84 млрд руб. Вероятным приобретателем пакета станет "Аэрофлот", который и так уже владеет большей частью акций перевозчика.

Пока постановление о проекте приватизации размещено на портале антикоррупционной экспертизы. В пояснительной записке, прилагающейся к проекту постановления, обозначены мотивы решения. Не являясь контролирующим акционером, Смольный не может влиять на хозяйственную деятельность предприятия.

Городским властям не нравится, что "Аэрофлот" не собирается устраивать на базе питерского аэропорта хаб, да и маршрутная сеть у "России" не слишком расширяется.  

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СМИ: власти Санкт-Петербурга хотят выставить свою долю в авиакомпании "Россия" на продажу

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Теги: авиакомпания россия, санкт-петербург, приватизация



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