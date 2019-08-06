В Росрыболовстве пообещали до 1 сентября выпустить всех косаток из "китовой тюрьмы"

Росрыболовство планирует выпустить всех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморском крае до 1 сентября.

Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков, передает "Интерфакс".

Далее специалисты будут заниматься вывозом белух, которых намерены освободить до конца года.

6 августа в Охотское море выпустили еще трех косаток. Это третья партия морских млекопитающих, которая оказалась на воле после года содержания в вольерах.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто.

27 июня первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

Сообщалось, что выпущенные из "китовой тюрьмы" брат и сестра косатки за сутки прошли больше 100 километров. Об этом свидетельствуют данные их трекеров.