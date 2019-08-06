Между Екатеринбургом и Серовом начнут ходить скоростные электрички "Ласточка"

Начиная с 11 августа пригородные поезда "Ласточка" сообщением "Екатеринбург – Серов" и "Серов – Екатеринбург" будут курсировать регулярно два раза в неделю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги, на маршруте скоростные электрички сделают остановки на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя, Верхотурье, Ляля и Лобва.

Поезд "Екатеринбург – Серов" будет курсировать по пятницам и воскресеньям: отправление запланировано в 17.25 (здесь и далее время местное), прибытие в Серов в 23.05. В свою очередь, поезд "Серов – Екатеринбург" будет курсировать по субботам и понедельникам: отправление в 3.15, прибытие в Екатеринбург в 9.25.

Стоимость проезда составит 528 рублей по полному тарифу и 264 рубля для школьников и студентов. Также действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении. Продажа билетов начинается за 10 суток. Как добавили на СвЖД, при посадке в "Ласточку", помимо билета, будет необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Пригородные поезда "Ласточка" на постоянной основе курсируют между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей.