Наталья Котова потребовала отменить аукцион по продаже участков в Каштакском бору для строительства жилых домов

Врио главы Челябинска Наталья Котова поручила отменить аукцион по продаже трех земельных участков в Каштакском бору для строительства индивидуальных жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, речь идет о земельных участках общей площадью около 5 тыс. кв.м. Данные участки не входят в границы памятника природы и находятся в собственности муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Наталья Котова изучила информацию о проведении аукциона и дала поручение отменить данный аукцион.

Напомним, ранее в минэкологии заявили, что не будут давать разрешения на проезд техники по смежной территории и согласовывать проведение коммуникаций через них.