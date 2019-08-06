28 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Кредиторская задолженность предприятий Прикамья снизилась на 7,7%

Суммарная задолженность по обязательствам организаций в Прикамье, составила 1083, млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным Пермьстата, в эту задолженность входит кредиторская задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам. Просроченная задолженность - 47,2 млрд руб. или 4,4% от общей суммы задолженности.

При этом, согласно данным статистики, в Прикамье на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем снизился уровень кредиторской задолженности предприятий. Кредиторская задолженность организаций края составила 470,4 млрд руб. Просроченные неплатежи - составляют 39,6 млрд руб., что на 0,9% меньше по сравнению с прошлым месяцем

Всего просроченную задолженность имеют 168 компаний Прикамья.

На 10,9% снизилась кредиторская задолженность в промпроизводстве. Она составила 330,8 млрд руб. Просроченная задолженность снизилась на 1% и составила 34,4 млрд руб.

Банкам организации края задолжали 613,4 млрд руб. Из них просроченные платежи - 7,6 млрд руб.

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Кредиторская задолженность предприятий Прикамья снизилась на 7,7%

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Теги: кредиторская задолженность, просроченная задолженность



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