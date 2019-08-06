В Тюмени ветерана Великой Отечественной положили в гроб в чёрном мешке

В Тюмени 91-летнюю ветерана Великой Отечественной войны перед похоронами положили в чёрный мешок и только после этого уложили у гроб, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О случившемся рассказал тюменец Николай Н., ссылаясь на жителей пансионата, где провела последние годы ветеран. Якобы 91-летнюю усопшую, "не помыв и не одев, просто положили в чёрный мешок, а потом – в гроб".

В областном департаменте социального развития Накануне.RU сообщили, что по поручению заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских по данному факту в пансионате пройдет служебное расследование.

"Известно, что у ветерана не было родственников, она была одинокой. Организацией похорон занимались специализированные службы по вопросам похоронного дела", - добавила пресс-секретарь департамента Лариса Спицына.