28 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Зеленая роща, деревья, скворечник (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Челябинска объявила аукцион по продаже участков в Каштакском бору

В Челябинске комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города объявил аукцион по продаже в собственность трех земельных участков в Каштакском бору. По данному факту минэкологии региона будет проведена проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о земельных участках общей площадью около 5 тыс. кв.м. Данные участки не входят в границы памятника природы и находятся в собственности муниципалитета. Однако эко-активисты опасаются, что возможная застройка может повредить памятнику природы из-за отсутствия подъезда к участкам, которые находятся в лесу.

"Министерство экологии не будет давать разрешения на проезд техники по смежной территории, через участки в памятнике природы - и тем более согласовывать проведение коммуникаций через них", - сообщил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

В министерстве отметили, что планируют в этом году увеличить границы памятника природы Каштакский бор на 200 га, поэтому готовы рассмотреть вопрос о передаче этих участков в территорию памятника природы, если такое решение примет городская мэрия.

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Мэрия Челябинска объявила аукцион по продаже участков в Каштакском бору

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Теги: аукцион, Каштакский бор, памятник природы, земельные участки, минэкологии,



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