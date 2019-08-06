Мэрия Челябинска объявила аукцион по продаже участков в Каштакском бору

В Челябинске комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города объявил аукцион по продаже в собственность трех земельных участков в Каштакском бору. По данному факту минэкологии региона будет проведена проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о земельных участках общей площадью около 5 тыс. кв.м. Данные участки не входят в границы памятника природы и находятся в собственности муниципалитета. Однако эко-активисты опасаются, что возможная застройка может повредить памятнику природы из-за отсутствия подъезда к участкам, которые находятся в лесу.

"Министерство экологии не будет давать разрешения на проезд техники по смежной территории, через участки в памятнике природы - и тем более согласовывать проведение коммуникаций через них", - сообщил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

В министерстве отметили, что планируют в этом году увеличить границы памятника природы Каштакский бор на 200 га, поэтому готовы рассмотреть вопрос о передаче этих участков в территорию памятника природы, если такое решение примет городская мэрия.