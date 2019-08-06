28 Августа 2020
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Общество Курганская область Уральский ФО
аварийный дом, стены, подвал (2019) | Фото:Накануне.RU

"Где наш хваленый Шумков?" Власти отказывают в переселении жильцам аварийного дома в Кургане

Жители аварийного дома в Кургане переживают, что строение, в котором они живут, скоро рухнет.

Речь идет о доме №5Б в Механическом поселке. Как сообщила Накануне.RU одна из жительниц дома Екатерина, дом находится в аварийном состоянии.

"У нас большие проблемы в квартире. Стоит сырость, а также проявляется плесень на коврах. Наша квартира находится на первом этаже, соседи расположенных рядом квартир были вынуждены съехать, так как там уже все затоплено канализацией. Люди не получили никакой компенсации", - отметила Екатерина.

По ее словам, сейчас люди вынуждены жить в съемных квартирах и платить за них, имея собственное жилье.

аварийный дом, стены, подвал(2019)|Фото:Накануне.RU

"Дом перетянули стяжками в 2017 году по причине разрушения, но сделали только хуже. По дому теперь идут трещины. В квартирах сырость, насекомые - комары, мошки, двухвостки, мокрицы - живут в квартирах круглогодично. На 3 этаже нашего дома у женщины стена практически рухнула, нет крыши. Вызывали сантехников по проблеме канализации, они работать отказываются по причине того, что дом не принадлежит ни одной управляющей компании с 2011 года", - сообщила жительница дома.

Она добавила, что аварийный дом должны были снести еще в прошлом году. В сентябре чиновники собрали документы с владельцев квартир и пообещали, что к маю 2019 года людей переселят.

аварийный дом, стены, подвал(2019)|Фото:Накануне.RU

"Вот уже сегодня 6 августа и ситуация ухудшается с каждым днем. В переселении нам отказали, так как наш дом не вошел в программу переселения с 2012 по 2017 год, а также не входит в программу с 2019 по 2025 год. Мы с жильцами дома недавно посетили администрацию города Кургана, в переселении в новые квартиры нам было отказано, сказали, что рассмотрят варианты помощи нам с канализацией, но материалы мы должны закупать самостоятельно, так как администрация не может выделить на это денежные средства", сказала Екатерина.

Как отметила еще одна жительница дома Наталья, в полуразрушенных квартирах живут пенсионеры, семьи с детьми, у которых нет таких денег, чтобы самостоятельно оплатить ремонт.

"Где ваш хваленый Шумков? Смотрит на нас из каждого автобуса, с каждого перекрестка, из-за каждого угла его лицо выглядывает - все везде своими плакатами заклеил, а толку то от этого?"

"50 миллионов рублей выделил на свою избирательную кампанию, куда такие деньжища? Он и так выиграет. Деньги на ветер это называется. С таким же усердием можно было бы их развеять по ветру с последнего этажа "Воробьевых гор". Если он работает на Курганскую область, как он заявляет, то пусть работает нормально, пусть приедет к нам в гости, зайдет ко мне домой, я ему покажу тараканов и мокриц, которые у нас бегают круглосуточно, расскажу, что у меня зарплата 7,5 тыс. рублей, а с меня администрация города требует, чтобы я из своих денег ремонт канализации делала. Вы там что, офонарели в край что ли? Переселите нас, мы же в любой момент рухнуть можем", - рассказала Накануне.RU Наталья.

аварийный дом, стены, подвал(2019)|Фото:Накануне.RU

В июле этого года жильцы ходили в администрацию города к директору департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Нам сказали, что помочь не могут ничем, кроме того, что могут дать комнату в общежитии до тех пор, пока не снесут дом, то есть до 2025 года. Во всех письмах написано, что мы не попали в программу о переселении по 2017, с 2017-2019 и с 2019-2025, если эта программа будет продлена, то наш дом будут рассматривать для сноса", - добавила Екатерина.

Накануне.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию.

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"Где наш хваленый Шумков?" Власти отказывают в переселении жильцам аварийного дома в Кургане

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Теги: Межанический поселок, Курган, аварийный дом, жильцы, Вадим Шумков



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Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2019 10:58 Мск Администрация Кургана определит объем работ в аварийном доме, жильцы которого приглашали в гости Шумкова

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