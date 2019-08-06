Массовая драка с участием 60 человек произошла в Москве

В массовой драке в центре Москвы участвовали около 60 человек.

Инцидент произошел в районе станции метро "Площадь Ильича" около 4:00. Несколько человек пострадали в ходе потасовки.

Сотрудники полиции задержали приезжих из стран ближнего зарубежья, которые участвовали в побоище, передает ТАСС со ссылкой на ГУМВД по Москве.

В марте драка произошла в столице возле станции метро "Рязанский проспект". В потасовке участвовали около 30 человек, были задержаны 10 человек для дальнейшего разбирательства.

Один из участников конфликта произвел выстрелы в сторону оппонентов, его поймать не удалось.