28 Августа 2020
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школа №65 Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Новая тюменская школа набрала сразу 17 первых классов и переманила учителей из Кургана

Тюменским журналистам показали новую общеобразовательную школу №65 в микрорайоне Суходолье, которая должна открыть свои двери уже через месяц – к началу учебного года. Учебное заведение возводилось два года и вписалось в плотную многоэтажную застройку, поэтому социальная востребованность оказалась очень высокой.

Как рассказала корреспонденту Накануне.RU директор заведения Оксана Фокина, только первых классов будет 17 штук, а в старом корпусе – еще восемь.

"Всего к нам поступило 2300 заявлений, среди них 560 первоклассников, а 1400 – ученики начального звена. Нумерация такова, что последняя буква использована "я", – сообщила собеседница. – Сейчас по персоналу мы укомплектованы, но из-за новых заявок набираем еще учителей. К нам едут из Челябинска, Кургана, Омска и других областей".

школа №65 Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

школа №65 Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

При этом само здание в 20 тыс. кв. м рассчитано на одновременное пребывание 1 тыс. 200 учеников, так что обучение будет в две смены.

Отметим, что в Тюмени проблема двухсменного графика обучения стоит давно, однако еще экс-губернатор Владимир Якушев, а ныне министр строительства России, сетовал, что в быстрорастущем областном центре отказаться от второй смены пока не представляется возможным.

Большое же количество первых классов обусловлено как раз нехваткой учебных заведений в новых микрорайонах, которые характеризуются плотной многоэтажной застройкой.

"К сожалению, в одну смену не получится учить детей. Микрорайон молодой и много деток, соответственно нужны еще школы", – резюмировала директор.

школа №65 Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

школа №65 Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в Курганской области, откуда работников образования приглашают в Тюмень и которую в статусе врио возглавляет бывший заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, учителя жаловались на невыплату зарплат. Так, проблема остро стояла в Звериноголовском районе. При этом на встрече с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой Курганская область называлась в числе регионов, где сохраняется острый дефицит кадров в образовании.

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Новая тюменская школа набрала сразу 17 первых классов и переманила учителей из Кургана

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Теги: школа №65 тюмень, Оксана Фокина, Вадим Шумков



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