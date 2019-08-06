Вице-губернатор потребовал наказания для виновников массовой аварии в Екатеринбурге

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько потребовал разобраться в обстоятельствах страшной аварии в Екатеринбурге и наказать ее виновников.

Напомним, все случилось в минувшие выходные: на перекрестке улиц Малышева и Московская произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Погибли два человека, еще трое пострадали.

Сергей Бидонько принес свои соболезнования семьям погибших.

"Им сейчас нужно найти в себе силы, чтобы пережить эту трагедию. Уверен, что правоохранительные органы тщательно разберутся в обстоятельствах страшной аварии, установят ее причины и накажут виновников", - написал вице-губернатор в своем Instagram.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник на Малышева произошло еще одно ДТП: в аварию попал автомобиль главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Мэр не пострадал, так как его не было в машине.