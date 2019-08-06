Лес близ Синицинского бора рубят по госзаданию

Лес в Синицинском участковом лесничестве вырубают сотрудники тюменской авиабазы в рамках исполнения госзадания по проходным рубкам. Подробности вырубок Накануне.RU сообщили в ишимском лесничестве.

На вырубки, напомним, пожаловались ишимцы. В соцсетях сообщалось, что работа ведетсяна территории памятника природы "Синицинский бор". В лесничестве отметили, что участок леса, где идут рубки, не относится к охраняемой территории.

"Согласно госзаданию, на данном участке проводится вырубка древостоя в размере 39% от общего запаса на выделе. Период проведения - январь - декабрь 2019 г.", - сообщили в лесничестве.