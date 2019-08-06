Салехардцев на выборы заманивают обещанием оказать медицинскую помощь

В Салехарде избирателей обещают подлечить прямо на избирательном участке. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила помощница депутата в заксобрании Ямала, кандидат коммунистов на довыборы в окружной парламент Людмила Журавлева, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уж не потому ли, что в Законодательное собрание ЯНАО баллотируется врач? Врачи также идут в городскую думу Салехарда. Все от "партии власти". Видимо, в "бой" кинули последние резервы", - прокомментировала она инициативу Территориальной избирательной комиссии Салехарда.

Однако подавать жалобу коммунисты не собираются.

"Мы не планируем подавать жалобу, потому что все это на грани. Естественно, ТИК не усмотрит в этом ничего такого. Для нас это только трата времени", - сообщила лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина.

На сайте избиркома города говорится, что организовать работу "Островка здоровья" на базе избирательного участка № 1006, расположенного в МАОУ "Обдорская гимназия" намерена "Салехардская окружная клиническая больница".

"Главной целью "Островка здоровья" является предоставление возможности салехардцам оценить состояние здоровья, получить информацию по профилактике заболеваний, важности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. На "Островке здоровья" медицинским работникам будут помогать добровольцы от Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", - сообщили в пресс-службе ТИК Салехарда.