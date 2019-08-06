ГБР расследует, как Порошенко удалось бежать с Украины

Госбюро расследований (ГБР) Украины расследует, как бывший президент Петр Порошенко смог покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Напомним, Порошенко с семьей бежал с Украины на самолете в Турцию. В ГБР проверяют версию по организации олигархом незаконной переправки через границу с использованием поддельных документов. Также выясняется, кто из должностных лиц помогал ему в этом.

Как сообщало Накануне.RU, ГБР возбудило против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивские острова в январе 2018 году по поддельным документам.