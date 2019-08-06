Сильные дожди пришли в Магаданскую область: в двух округах объявлен режим ЧС

В Тенькинском и Сусуманском округах Магаданской области объявили ЧС из-за сильных дождей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, 5 и 6 августа прогнозировалось выпадение сильных осадков в пяти городских округах. Однако прогноз оправдался частично. Максимальное количество осадков зарегистрировано в Ягоднинском районе (до 25 мм).

На данный момент подтопленных жилых домов и объектов экономики нет.

Под действие циклона попадают семь населенных пунктов, в том числе Магадан. В городе объявлено штормовое предупреждение, идет сильный дождь.

Трассу "Колыма" частично размыло дождями, закрыты некоторые участки дороги.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил предпринять все необходимые меры по возобновлению дорожного сообщения по всей территории области и подготовиться к любым возможным чрезвычайным происшествиям.

Начальник отдела водных ресурсов по Магаданской области сообщила, что такого паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах не было с 1939 года.

Напомним, в регионах Сибири и на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация. На данный момент особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Размер ущерба уже превысил 500 млн рублей.

В конце июня паводок начался в Иркутской области. В 107 населенных пункта подтоплены оказались около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждены 22 автомобильных моста. За медицинской помощью обратились несколько тысяч жителей. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.

Президент Владимир Путин назвал происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией. Однако позже он согласился с мнением одной из местных жительниц о том, что наводнение было бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса.