Чиновники пожаловались на слишком маленькие суточные в командировках

Чиновники хотят увеличения суточных в командировках. Они направили в комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо, в котором жалуются на размер командировочных: 100 руб. в день получают сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов.

"100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды", — посетовал в беседе с "Известиями" председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Какой именно суточный лимит средств необходим чиновникам в командировках, он пояснить затруднился. Но напомнил, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.

Впрочем, если верить сообщениям СМИ, иногда эти нормы можно и обойти. Так, в конце июня в прессе появились сообщения о том, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время зарубежных командировок ночует в президентских номерах стоимостью до 1,4 млн руб. в сутки. Однако сам чиновник, комментируя эти публикации, заявил, что его ведомство полностью вписывается в существующие нормативы трат на командировки.

"Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях, — цитировал чиновника ТАСС. — У каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компаний, которые занимаются и обслуживанием командировок, и подбором гостиниц для проживания и перелетов или переездов — в зависимости от того, какой маршрут".