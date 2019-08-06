На Среднем Урале из-за дождей затопило мост, отрезав от "большой земли" целое село

На Среднем Урале подтоплен мост в Туринском городском округе. Причиной стали сильные осадки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, из-за дождей произошло повышение уровня воды в реке Тура, в результате чего оказался подтоплен низководный мост у села Жуковское и временно ограничено транспортное сообщение с селом Кумарьинское. Жители уже оповещены.

"По запросам населения в круглосуточном режиме функционирует лодочная переправа, для перевозки имеется катер на пять посадочных мест. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В селе есть необходимый запас медикаментов, продуктов питания и товаров первой необходимости, а для связи имеется таксофон", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в МЧС, старосты сел Кумарьинское и Жуковское находятся на постоянной связи с единой дежурно-диспетчерской службой Туринского городского округа. По прогнозам, подтопления населенных пунктов в Свердловской области нет и пока не предвидится.

Напомним, на сегодня в регионе действует штормовое предупреждение из-за непогоды.