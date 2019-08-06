В Панаме возбуждено уголовное дело на Порошенко из-за его офшоров

Спецпрокурор Панамы возбудил уголовное дело относительно бывшего украинского президента Петра Порошенко по статье уголовного кодекса Панамы, касающегося преступления против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов. Об этом в Telegram написал бывший замглавы Администрации президента Украины юрист Андрей Портнов.

Напомним, в 2016 году был обнародован список мировых лидеров, владеющих офшорами, который получил название "Панамских документов". В списке числился Порошенко. В прошлом году соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан, принимавший участие в анализе "Панамских документов", заявил, что Порошенко скрывает свои панамские офшоры.

По словам Портнова, панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. А офшорные сделки олигарха проходили в самые трагические для украинской армии дни. Он выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины генпрокуратура обратится с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

Как сообщало Накануне.RU, Государственное бюро расследований Украины возбудило против Порошенко новое уголовное дело из-за его поездки на Мальдивские острова в январе 2018 году по поддельным документам.