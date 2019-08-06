Цирк, которым руководит Запашный, оценил ущерб от радиоэфира с Доренко в 18 миллионов

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, которым руководит Эдгард Запашный, оценил ущерб от высказываний погибшего журналиста Сергея Доренко в 17,9 млн руб., передает RNS со ссылкой на адвоката цирка.

Ранее цирк подал иск о защите деловой репутации к радиостанции "Говорит Москва" – в ее эфире Доренко возмущался Запашными и их цирком. Конкретно Эдгарда Сергей назвал "зверейбийцей".

"По итогам I квартала 2019 года снижение доходов предприятия, цирка от реализации билетов в сравнении с I кварталом 2018 года составило 17 млн 906 тыс 300 рублей", — сообщил RNS адвокат. Он отметил, что снижение продаж билетов составило 5,5%. Соответствующие материалы были направлены в Арбитражный суд Москвы.

Кузнецов подтвердил, что этот убыток цирк связывает именно с передачей Доренко.