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Общество Ямало-Ненецкий АО
самолёт сухой суперджет-100 авиакомпания ямал (2018) | Фото: Накануне.ru

Многодетные семьи Ямала купили по льготной программе 6,5 тысяч авиабилетов

Ямальские многодетные семьи купили тысячи авиабилетов по льготной цене в 2,5 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства. Мера соцподдержки является крайне актуальной в свете задач по развитию Арктики, стоящих перед регионом.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов не раз подчеркивал, что крупные экономические проекты, которые реализуются в Арктике, должны приводить к развитию территории, это возможность создавать условия для комфортной жизни северян. А Крайний Север и самолеты - вещи неразделимые, отмечал он. Ямалу с его огромными расстояниями требуется стабильное авиасообщение круглый год.

В рамках концессионного соглашения в регионе продолжается работа по обновлению аэропорта в Новом Уренгое, крупнейшего авиаузла в российской Арктике. Приоритетное значение уделяется развитию малой авиации. В этом же ряду - мера соцподдержки для детей из многодетных семей, обеспечивающая льготный проезд к месту отдыха и обратно по 28 направлениям.

В конце апреля авиакомпания "Ямал" открыла продажу льготных билетов для детей из многодетных семей. Родители с тремя и более детьми могут заметно сэкономить на перелётах. Тогда в окружном правительстве заверили: билетов хватит всем желающим, ведь в систему бронирования внесены данные о всех потенциальных получателях льготы. Позаботились и о тех, кто к тому моменту уже успел купить билеты без скидки: они смогут обменять их без доплат и вернуть разницу в цене.

Льготный тариф распространяется на 28 направлений. Из Надыма или Ноябрьска можно улететь в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Краснодар, из Нового Уренгоя – в Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфу, Омск, Новосибирск, Симферополь, из Салехарда – в те же города и Екатеринбург.

Глава окружной "Дирекции транспорта" Виталий Лагутин рассказал, что "это хорошее подспорье для ямальских семей". Уже куплено 6,6 тыс. билетов, обменяно – 289.

"Система работает исправно. Если вначале на сайте возникали технические сложности с переоформлением и покупкой билетов, то сейчас всё устранено. С каждым заявителем мы работали персонально, чтобы все желающие смогли улететь в отпуск, сэкономив на билетах значительную сумму", - сказал он.

Ранее губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов отметил, что такая поддержка введена "для того, чтобы выезд детей на места отдыха и обратно был для многодетных семей облегчён".

"Часто приходилось получать обращения о том, что вывезти ребёнка, всю семью – минимум пять человек и больше – это существенное бремя даже для людей со средним и выше среднего достатком. Что уж говорить про людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая задача. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение", - сказал глава региона.

Авиакомпания Ямал самолёты Рощино Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 18 лет из многодетных семей, в этом году в ней смогут поучаствовать 15 тыс. человек. Билеты в отпуск для них обойдутся в 2,5 тыс. руб.. Воспользоваться льготой можно один раз в год при поездке прямым рейсом к месту отдыха и обратно. Кроме того, ранее приобретённые билеты можно без дополнительных сборов заменить с возвратом разницы их стоимости в кассах авиакомпании "Ямал". На билеты, купленные в других авиакомпаниях, льгота не распространяется.

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Многодетные семьи Ямала купили по льготной программе 6,5 тысяч авиабилетов

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Теги: авиакомпания Ямал, льготные авиабилеты, многодетные семьи



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Ранее 25.04.2019 19:21 Мск "Билетов хватит всем!" На Ямале открылась продажа льготных авиабилетов для детей из многодетных семей

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