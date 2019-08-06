На станции в Челябинской области загорелась электричка

В Челябинской области на железнодорожной станции Бишкиль произошло возгорание в тамбуре электропоезда. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11:56, через 50 минут пожар был потушен. В момент пожара поезд находился на конечной станции, пассажиров в нем не было. Самостоятельно из поезда эвакуировались шесть работников.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причина пожара.

На движение поездов данное происшествие не повлияет.