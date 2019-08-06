СМИ: "Победа" может отменить рейсы в Гюмри – там систематически недоливают топливо

Авиакомпания "Победа" может приостановить полеты в Гюмри (Армения) с зимнего сезона, передает ТАСС со ссылкой на источник в компании. Инсайдер рассказал, что причиной является систематический недолив топлива в этом армянском аэропорту.

"К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона "Победа" выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена", - сказал он.

Официальный представитель компании подтвердил, что продажи приостановлены. На данный момент "Победа" выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.