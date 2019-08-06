Невероятный гол Деспотовича в матче "Ахмат" - "Оренбург" стал одним из самых эффектных в чемпионате
Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович забил один из самых красивых мячей в текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Это произошло в гостевом матче 4-го тура против "Ахмата". Встреча завершилась победой команды из Грозного (2:1), но самым эффектным моментом игры стал гол серба.
В районе 11-метровой отметки 27-летний форвард отправил мяч в сетку ударом через себя в касание после навесной передачи с фланга Сергея Терехова.
ЭТОТ ДЕСПОТ ПРОСТО ДЕМОН! 👹#РПЛтопчик pic.twitter.com/edRR2oinBJ— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 5, 2019
В восторге остался даже комментатор матча Дмитрий Шнякин, который отметил, что "не знает, что надо сделать в этом сезоне, чтобы забить гол круче".
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Деспот держит в рабстве весь футбольный рунет. Я не знаю, что надо сделать в этом сезоне, чтобы забить гол круче. Нам с @zhichkin23 повезло видеть это живьем и комментировать. И еще раз. Тяжелейший для удара мяч. Уходящий от нападающего, на не самой комфортной высоте, чтоб 190-сантиметровая шпала так согнулась... Чума! @ddespot92
Отметим, что сезон РПЛ стартовал рядом зрелищных матчей, в которых забивались разные по красоте мячи. Возможно, гол Деспотовича будет претендовать на звание лучшего по окончанию чемпионата.