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Джордже Деспотович забивает через себя в матче &quot;Ахмат&quot; - &quot;Оренбург&quot; (2019) | Фото: twitter.com/matchpremier

Невероятный гол Деспотовича в матче "Ахмат" - "Оренбург" стал одним из самых эффектных в чемпионате

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович забил один из самых красивых мячей в текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Это произошло в гостевом матче 4-го тура против "Ахмата". Встреча завершилась победой команды из Грозного (2:1), но самым эффектным моментом игры стал гол серба.

В районе 11-метровой отметки 27-летний форвард отправил мяч в сетку ударом через себя в касание после навесной передачи с фланга Сергея Терехова.

В восторге остался даже комментатор матча Дмитрий Шнякин, который отметил, что "не знает, что надо сделать в этом сезоне, чтобы забить гол круче".

Отметим, что сезон РПЛ стартовал рядом зрелищных матчей, в которых забивались разные по красоте мячи. Возможно, гол Деспотовича будет претендовать на звание лучшего по окончанию чемпионата.

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Невероятный гол Деспотовича в матче "Ахмат" - "Оренбург" стал одним из самых эффектных в чемпионате

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Теги: Джордже Деспотович, Ахмат, Оренбург, гол



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