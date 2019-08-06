Невероятный гол Деспотовича в матче "Ахмат" - "Оренбург" стал одним из самых эффектных в чемпионате

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович забил один из самых красивых мячей в текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Это произошло в гостевом матче 4-го тура против "Ахмата". Встреча завершилась победой команды из Грозного (2:1), но самым эффектным моментом игры стал гол серба.

В районе 11-метровой отметки 27-летний форвард отправил мяч в сетку ударом через себя в касание после навесной передачи с фланга Сергея Терехова.

В восторге остался даже комментатор матча Дмитрий Шнякин, который отметил, что "не знает, что надо сделать в этом сезоне, чтобы забить гол круче".

Отметим, что сезон РПЛ стартовал рядом зрелищных матчей, в которых забивались разные по красоте мячи. Возможно, гол Деспотовича будет претендовать на звание лучшего по окончанию чемпионата.