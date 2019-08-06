Развитие социальной сферы в Арктике: в Сеяхе появится третий корпус школы, который позволит учиться в одну смену

Глава Ямала 5 августа совершил поездку по арктическим территориям округа – в Сеяхе и Гыде он осмотрел социальные и коммунальные объекты, дома, куда переедут жильцы из аварийного фонда, объекты благоустройства и пообщался с жителями, сообщили Накануне.RU в пресс-центре окружного правительства. Дмитрий Артюхов не раз подчеркивал, что крупные экономические проекты, которые реализуются в Арктике, должны приводить к развитию территории, это возможность создавать условия для комфортной жизни северян.

В первую очередь губернатор осмотрел сеяхинскую школу-интернат, состоящую из двух корпусов. Один из них был построен для временного проживания, но 20 лет назад его перепрофилировали под учебное заведение. Сейчас этот корпус вынужден работать в две смены – вместо 84 школьников, на которых рассчитаны мощности корпуса, обучаются 160. Вскоре будет введен в эксплуатацию новый корпус, рассчитанный на 300 учеников.

В сентябре в Сеяхе откроется "Сквер влюблённых", кроме того, благоустроят территорию перед домом культуры. Обе инициативы принадлежат жителям поселка. Глава села Станислав Вануйто рассказал, что в Сквере влюблённых будут интересные архитектурные формы, скамейки, памятник Петру и Февронье.

"Он уже готов, сделан из бронзы. Это будет прекрасное место для отдыха. Проект сквера разработал житель села, благоустроить территорию возле дома культуры попросили его работники", - добавил Вануйто.

Школа-интернат в Сеяхе

Артюхов изучил также работу дизельной электростанции и водоочистных сооружений. Последние ждёт модернизация – там установят блок обессоливания для снижения хлорид-иона, в составе которого будут две автоматические установки обратного осмоса. Идёт подготовка проекта.

В Гыде глава региона посетил строящиеся жилые дома на улице Советской. В одном из домов 50 квартир предназначены для коренных жителей, которые переедут сюда по народной программе. В другом – 31 квартира для расселения аварийного фонда. Ввести в эксплуатацию их планируют осенью.

Жилые дома Гыды

В Гыде губернатор также посетил школу-интернат, учебный корпус которой на 720 мест открыт в прошлом году. Осмотрел Артюхов и спальный корпус, где сейчас идёт ремонт. Работы планируют закончить к новому учебному году.

"Стройка в Гыде – одна из самых дорогих на Ямале. Это сложнейшая логистика. Навигация начинается в конце июля – в августе. В таких условиях наши строители должны завозить материалы, и это, конечно, сильно сказывается на цене", - сказал Артюхов.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в селе благоустраивается территория возле дома культуры. В будущем году в Гыде запланировано благоустройство зоны отдыха на улице Катаевой и этноплощадки на улице Полярной, а также четырёх дворовых территорий. Глава региона заявил, что, несмотря на то, что Сеяха и Гыда – два самых отдалённых населённых пункта Ямала, они "хорошо развиваются".

"Конечно, есть проблемы, и есть вопросы у жителей. Но те объекты, которые здесь появились, качественно улучшают жизнь людей", - отметил Артюхов.

Экономическое развитие Арктики, которое ударными темпами идет последние годы и является драйвером для развития всей страны, неотделимо от реализации социальных проектов. Это неоднократно подчеркивал глава региона. "Благодаря сотрудничеству с крупными компаниями регион получает возможность для реализации социальных проектов. В ближайшие годы, согласно задачам президента, в округе нужно построить около 60 школ и детских садов. Мы понимаем, как это сделать. Крупные проекты [в Арктике] - это развитие территории, возможность создавать условия для комфортной жизни северян", - заявляет Дмитрий Артюхов.