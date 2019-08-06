Пожар на арсенале в Красноярском крае полностью ликвидирован

Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, заявляет Минобороны России.

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент очагов открытого горения нет. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке склада.

Была проведена эвакуация жителей деревни Каменка и близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска. Пострадали, по последним данным, 12 человек.

Предварительной причиной пожара на складе воинской части стал человеческий фактор. Весь арсенал подлежит расформированию.

Ранее сообщалось, что принято решение закрыть небо над местом ЧП. Диспетчеры разводят самолеты с четырех воздушных трасс, пролегающих над городом. Над этим регионом проходят четыре воздушные трассы. Сейчас авиадиспетчеры помогают воздушным судам обойти зону ограничений.