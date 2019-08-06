У пострадавшего в ДТП с Косиловым наблюдается положительная динамика

Пострадавший в дорожной аварии с участием гендиректора "Рависа" бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова молодой человек вышел из комы, он находится в Челябинске в областной больнице.

"Его состояние тяжелое, но стабильное. Что касается молодой девушки, то она по-прежнему находится в коме, ее состояние без динамики", - рассказал Накануне.RU собственный источник в Челябинской областной клинической больнице.

Напомним, вечером 30 июля молодого человека транспортировали в Челябинскую областную клиническую больницу из-за ухудшения состояния, где его прооперировали.

Авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", предположительно, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста".

В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Пострадавшая 19-летняя девушка находится в коме. В отношении Андрея Косилова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".