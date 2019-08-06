28 Августа 2020
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коллаж, ФСБ, хакеры, киберпреступность, наручники (2017) | Фото: Накануне.RU

ФСБ сможет закрывать любые сайты без участия суда и Роскомнадзора

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России получил право требовать разделегирования доменов сайтов, которые в ведомстве посчитают вредоносными.
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Таким образом, НКЦКИ вошел в число организаций, обеспечивающих кибербезопасность страны. Его внесли в список компетентных организаций Координационного центра доменов соглашением от 30 июля.

Известно, что новый статус позволит организации обращаться к регистраторам доменов с требованием закрыть тот или иной сайт и прекратить делегирование доменных имен. Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Коммерсант", при этом доступ к ресурсам в таком случае будет ограничиваться в досудебном порядке и без участия Роскомнадзора.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник в суде Екатеринбурга рассмотрели эпизод с хищением 100 млн у банка "Таатта" по громкому делу хакеров из группировки Lurk.

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ФСБ сможет закрывать любые сайты без участия суда и Роскомнадзора

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Теги: ФСБ, сайты, суд



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