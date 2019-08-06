Дочь Пескова высказалась про гомосексуалистов и усыновление ими детей

Елизавета Пескова (21) вновь комментирует информационную повестку на своей странице в Instagram. Правда, с некоторой задержкой. Так, дочь пресс-секретаря российского президента решила высказаться по поводу убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Убийство произошло две недели назад.

Пескова упоминает об организации "Пила", устраивающей "охоту" на представителей сексуальных меньшинств и сочувствующих им активистов и журналистов.

Елизавета ругается: "Несмотря на внимание СМИ, правоохранительные органы не сделали ничего для того, чтобы найти создателей "игры" и привлечь их к соответствующей ответственности. Сразу хочу сказать, что попытки найти пострадавших от рук организации ни к чему не привели, а случаев нападения, ПРЯМО связанных с этой группой зафиксировано не было. Тем не менее, я считаю, что расследование провести просто необходимо, потому что в ночь с 20 на 21 июля 2019 была УБИТА Елена Григорьева, первая женщина из списка! Расследование убийства продолжается, но нет никаких подозреваемых по делу, и убийцы все ещё на свободе. НИКАКИХ мер защиты не принято по отношению к другим людям из списка, хотя они снова и снова предоставляют доказательства о поступлении смертельных угроз в их адрес" (авторские орфография и пунктуация в цитате здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Еще недавно Пескова оскандалилась, заявив, что не осуждает жесткие традиции осуждения гомосексуализма в мусульманстве, включая физические наказания. А теперь с пеной у рта говорит, что против притеснений. "Вы можете с неприязнью относиться к каким-либо меньшинствам, но к насилию над ни в чем невиновными людьми нельзя оставаться равнодушными (предугадывая комментарии - нет, я не считаю нормальным избиение всех подряд дубинками, и в принципе, любые виды насилия; и да, я совершенно не подумав как-то совершенно неправильно выразилась). Мы с @annamxchv можем вечно спорить на эту тему. Я буду ей объяснять, что я против пропаганды, против усыновления и т.п, а она будет до последнего убеждать меня в том, что в наше время это нормально. НО, мы сойдёмся на том, что неважно какой они ориентации, откуда, какой национальности! Прежде всего они живые люди, граждане РФ и обязаны быть защищены своим государством! Да вообще ничего не имеет значения, кроме того, что на глазах общественности людям поступают угрозы жизни и никто до сих пор ничего не сделал".

В комментариях кто-то поддерживает Лизу, кто-то полагает, что ей не стоит высказываться на общественно-политические темы – пусть лучше продолжает жарить овощи в сторис и делится опытом борьбы с прыщами.

"Лиза, пишите лучше про диеты, борьбу с акне и тому подобное, ну про красноярских безвкусно одевающихся Ваших соотечественников. А про политику не НАДО!!!! Не ваше это, глупо и лживо. И какое отношение имеет фото с распущенными, накаченными губами к тексту поста тоже непонятно...", - пишет один из пользователей в комментариях к посту. "Лиза, вы все инфоповоды будете публиковать спустя миллионы лет?" – спрашивает другой. "Переобулась" спустя пару месяцев", - добавляет еще один.