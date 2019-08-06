Прокуратура Испании просит вызвать Фридмана в суд

Испанская прокуратура направила запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в суде, пишет газета El Pais.

Речь идет о деле, связанном с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide.

По мнению прокурора, Фридман, как акционер и кредитор предприятия, совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения компании, чтобы затем приобрести ее за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Прокуратура считает, что бизнесмен играл "основополагающую роль" в истории с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании, пишет Forbes.

Началось все с синдицированного кредита, который Zed WorldWidе получила в 2013 года от группы банков, в которой было нидерландское подразделение Альфа-банка Amsterdam Trade Bank NV, полагает прокурор Хосе Гринда

Ранее Forbes составил список самых богатых российских холостяков. Рейтинг возглавил совладелец инвестиционного холдинга LetterOne и консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман, состояние которого оценивается в $15 млрд. Ранее он был назван самым богатым жителем Лондона.