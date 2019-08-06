В Югорске подростки выломали люк самолета-памятника "ЯК"

В Югорске подростки облюбовали памятник "Самолет ЯК", установленный на пересечении улиц Попова - Гастелло для своих игр. Итог: выломан люк и внутрь фюзеляжа самолета имеется свободный доступ. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению экс-парламентария, открытый доступ в фюзеляж самолета может привести к плачевным последствиям для жизни и здоровья детей.

"Мало ли что там может произойти", - пишет Пантин.

Сам памятник политик называет "никому не нужным".

"Мало того, что потратили, а точнее "отмыли" для себя большие бабки, так еще и обслуживать нужно, а на это опять же требуются приличные средства", - высказал мнение Антон Пантин.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе города не удалось.