28 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
памятник Самолет ЯК (2019) | Фото: facebook.com/anton.pantin

В Югорске подростки выломали люк самолета-памятника "ЯК"

В Югорске подростки облюбовали памятник "Самолет ЯК", установленный на пересечении улиц Попова - Гастелло для своих игр. Итог: выломан люк и внутрь фюзеляжа самолета имеется свободный доступ. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению экс-парламентария, открытый доступ в фюзеляж самолета может привести к плачевным последствиям для жизни и здоровья детей.
"Мало ли что там может произойти", - пишет Пантин.

Сам памятник политик называет "никому не нужным".

"Мало того, что потратили, а точнее "отмыли" для себя большие бабки, так еще и обслуживать нужно, а на это опять же требуются приличные средства", - высказал мнение Антон Пантин.

памятник Самолет ЯК(2019)|Фото: facebook.com/anton.pantin

Получить оперативный комментарий в пресс-службе города не удалось.

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В Югорске подростки выломали люк самолета-памятника "ЯК"

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Теги: памятник Самолет ЯК, Антон Пантин, выломанный люк



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