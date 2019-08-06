Спутник Минобороны России, запущенный с Байконура, успешно вышел на орбиту

Военный спутник Министерства обороны России успешно вышел на орбиту после запуска с ракетой-носителем тяжелого класса "Протон-М" с Байконура. Старт прошел 6 августа в 00:56 мск.

Старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" прошли в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса. Аппарат принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" разработаны и серийно изготовляются ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос).