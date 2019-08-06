Мужчину и младенца, пропавших на реке Лозьва, не могут найти уже шестые сутки

Уральские спасатели продолжают поисковые работы на реке Лозьва в Ивдельском городском округе. Они идут уже шестые сутки.

Напомним, на минувшей неделе на реке перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Ранее были обнаружены тела троих из них, сейчас ведутся поиски мужчины и младенца. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, за сутки уровень воды снизился еще на 4 см, что позволит спасателям обследовать прибрежную зону. За минувший день было обследовано 130 км по воде. Пропавшие не обнаружены.

Как добавили в ведомстве, поисковая операция продолжается шестые сутки. В ней задействованы 38 человек - спасатели, местные жители, волонтеры, представители Следственного комитета, полиции и администрации Ивделя, а также 12 единиц техники.