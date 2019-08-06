Мужчину и младенца, пропавших на реке Лозьва, не могут найти уже шестые сутки

28 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
озеро, лодка (2014) | Фото: Накануне.RU

Мужчину и младенца, пропавших на реке Лозьва, не могут найти уже шестые сутки

Уральские спасатели продолжают поисковые работы на реке Лозьва в Ивдельском городском округе. Они идут уже шестые сутки.

Напомним, на минувшей неделе на реке перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Ранее были обнаружены тела троих из них, сейчас ведутся поиски мужчины и младенца. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Поисковая операция МЧС на реке Лозьва(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, за сутки уровень воды снизился еще на 4 см, что позволит спасателям обследовать прибрежную зону. За минувший день было обследовано 130 км по воде. Пропавшие не обнаружены.

Как добавили в ведомстве, поисковая операция продолжается шестые сутки. В ней задействованы 38 человек - спасатели, местные жители, волонтеры, представители Следственного комитета, полиции и администрации Ивделя, а также 12 единиц техники.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мужчину и младенца, пропавших на реке Лозьва, не могут найти уже шестые сутки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лозьва, река, поиски, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.12.2019 07:46 Мск На Среднем Урале найдено тело мужчины, пропавшего летом на реке Лозьва
Ранее 25.11.2019 10:43 Мск Мужчину и младенца, пропавших летом на Среднем Урале, не могут найти до сих пор
Ранее 22.08.2019 15:14 Мск Уральские спасатели возобновили поиски людей, пропавших на реке Лозьва

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.08.2019 10:20 Мск Поиски мужчины и младенца, пропавших на реке Лозьва, продолжаются: уровень воды снизился
Ранее 04.08.2019 10:33 Мск Из-за подъема воды поиски мужчины и младенца, пропавших на реке Лозьва, осложнились
Ранее 02.08.2019 09:27 Мск На Среднем Урале продолжаются поиски мужчины и младенца, пропавших на реке Лозьва
Ранее 01.08.2019 10:04 Мск На Среднем Урале найдены тела трех из пяти людей, находившихся в перевернувшейся лодке
Ранее 01.08.2019 08:38 Мск На Среднем Урале перевернулась моторная лодка: пропали пять человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети