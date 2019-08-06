В курганские суды пытались пронести ножи, газовые пистолеты и электрошокеры

Посетители судов Курганской области за первые шесть месяцев этого года пытались пронести в здания фемиды почти 1,5 тыс. запрещенных предметов.

Это почти на 15% меньше, чем выявили в прошлом году судебные приставы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Более 1 тыс. предметов - это колюще-режущие, более 250 единиц газового и травматического оружия, почти 70 единиц огнестрельного оружия, 23 электрошокера, 56 боеприпасов.