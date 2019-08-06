ТВ в России рекламу теряет, а блогеры - наращивают

Рынок телерекламы в России сокращается. Компании все меньше тратят на продвижение через этот канал – во втором квартале падение этого сегмента оказалось сильнее, чем в первом, пишут "Ведомости" со ссылкой на пятерых сотрудников крупных телеканалов и двух представителей рекламных групп.

В июне рынок упал по сравнению с тем же месяцем 2018 г. почти на 19%, пишет издание. Это сильное падение даже с учетом высокой базы июня – июля 2018 г., когда каналы хорошо заработали на показе чемпионата мира по футболу. В целом за первые шесть месяцев этого года рынок сократился на 9–10%, знают три собеседника "Ведомостей". Если не учитывать такие крупные мероприятия, как чемпионат по футболу, зимние Олимпийские игры в Южной Корее, предвыборную президентскую кампанию, падение составляет 7%, говорит еще один собеседник.

В Национальном рекламном альянсе (НРА) считают, что показатели второго квартала сопоставимы с первым, правда, не называют конкретных цифр. НРА – учрежденный крупнейшими телехолдингами продавец рекламы, который контролирует 90% телерекламы в стране.

Между тем, рынок рекламы в соцсетях и блогах, наоборот, растет огромными темпами – по предварительным прогнозам, за год он удвоится. Конечно, объемы пока не такие, как на ТВ, но в целом интернет-рынок во-вот переплюнет ТВ, а блогерский сегмент в значительной степени остается "в тени".