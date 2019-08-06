Семья погибшего рабочего Пермского порохового завода получит компенсацию

Семья сотрудника Пермского порохового завода, погибшего из-за взрыва, получит компенсацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минсоцразвития.

Речь идёт о сумме в 500 тыс. руб.. Когда именно переведут деньги, пока неизвестно, поскольку "выплата – процесс небыстрый". По пострадавшим информация аккумулируется в министерстве, вопрос о выплате им компенсации решается.

Напомним, в результате "хлопка" пострадали пять человек. Двое из них после госпитализации находились в тяжёлом состоянии из-за сильных ожогов. Потерпевшие должны получить страховые выплаты. Они положены в том случае, если событие будет признано страховым случаем, сообщил ранее президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс. Завод был застрахован в компании "АльфаСтрахование", страховщик подтвердил наличие договора. Один пострадавший умер, другой остаётся в больнице в тяжелом состоянии, ещё трое переведены на амбулаторное лечение.