Один из двух пропавших без вести после взрывов под Ачинском найден

Найден один из двух пропавших без вести после взрывов под Ачинском Красноярского края.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс после заседания оперативного штаба, передает "Интерфакс".

Напомним, взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации.

Ведется эвакуация жителей деревни Каменка и близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска.

Пострадали, по последним данным, 12 человек.

В Минобороны ранее заявили, что пожар на территории склада артиллерийских снарядов должен быть потушен до конца дня вторника, 6 августа.

К тушению пожара будет привлечена авиация. По предварительным данным, детонация снарядов на складах закончилась, вероятно, воздушное пространство над этой территорией уже не представляет опасности для самолетов.

Предварительной причиной пожара на складе воинской части стал человеческий фактор. Весь арсенал подлежит расформированию.