Бывшего директора якутского аэропорта приговорили к девяти годам тюрьмы за взятки на "благородные цели"

28 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Бывшего директора якутского аэропорта приговорили к девяти годам тюрьмы за взятки на "благородные цели"

Экс-директор аэропорта Якутска Николай Местников приговорен городским судом столицы региона к девяти годам колонии строгого режима за взятки в размере 27 млн руб., передает РИА Новости. При этом прокуратура требовала 15 лет колонии со штрафом в 400 млн руб.

"Суд приговорил Местникова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в 10 миллионов рублей. Помимо того, ему запрещено занимать руководящие должности на четыре года [после освобождения]", - сказали в суде.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Сам бывший гендиректор виновным себя не считает. В последнем слове он выразил мнение, что уголовное дело возбудили из-за его выдвижения в депутаты регионального Госсобрания.

Местников заявил, что деньги от бизнесменов шли на "благородные цели": он якобы направлял средства на благотворительность, "начиная от протезирования зубов работников предприятия и заканчивая ремонтом подъездов".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывшего директора якутского аэропорта приговорили к девяти годам тюрьмы за взятки на "благородные цели"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взятка, приговор, директор аэропорта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети