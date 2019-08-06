Бывшего директора якутского аэропорта приговорили к девяти годам тюрьмы за взятки на "благородные цели"

Экс-директор аэропорта Якутска Николай Местников приговорен городским судом столицы региона к девяти годам колонии строгого режима за взятки в размере 27 млн руб., передает РИА Новости. При этом прокуратура требовала 15 лет колонии со штрафом в 400 млн руб.

"Суд приговорил Местникова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в 10 миллионов рублей. Помимо того, ему запрещено занимать руководящие должности на четыре года [после освобождения]", - сказали в суде.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Сам бывший гендиректор виновным себя не считает. В последнем слове он выразил мнение, что уголовное дело возбудили из-за его выдвижения в депутаты регионального Госсобрания.

Местников заявил, что деньги от бизнесменов шли на "благородные цели": он якобы направлял средства на благотворительность, "начиная от протезирования зубов работников предприятия и заканчивая ремонтом подъездов".