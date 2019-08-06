На Порошенко завели уголовное дело из-за поездки на Мальдивы

Против бывшего украинского президента Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело из-за его поездки на Мальдивские острова в январе 2018 году. Об этом написал в Facebook юрист Андрей Портнов.

По его словам, дело касается использования поддельных документов для поездки. Также следователи поставили цель "определить новые офшоры, собственность, активы и счета Порошенко", отметил Портнов.

На прошло неделе ГБР завело уголовное дело против Порошенко из-за перекачки денег, выделенных на оборону, в офшоры. Его сообщником, в частности, выступала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. По мнению Портнова, "это одно из самых перспективных дел".

Всего против Порошенко расследуется более 10 уголовных дел. Сам он бежал за границу.