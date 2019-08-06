Дело об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу: экс-полицейскому заменили условный срок на реальный

К реальному сроку приговорил суд в Хабаровске бывшего полицейского Владимира Овчинникова, который не предотвратил убийство пауэрлифтера Андрея Драчева в августе 2017 года.

В марте суд первой инстанции приговорил его к двум с половиной годам условно. Однако защита Драчевых оспорила это решение.

Овчинникову назначили два года и четыре месяца в колонии-поселении, сообщает "Интерфакс". Также ему запретили в течение года и десяти месяцев занимать должности на госслужбе.

Напомним, следствие возбудило дело в отношении экс-полицейского, присутствующего при убийстве хабаровского пауэрлифтера, но не принявшего никаких мер. По версии следствия, полицейский в момент драки был в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе судебного разбирательства Овчинникову была переквалифицирована статья. Изначально он обвинялся по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), но был признан виновным по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

20 августа 2017 года в центре Хабаровска в ходе драки был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Алияр оглы Аллахверанов сдался следователям. В декабре 2017 года дело направили в суд. В декабре 2018 года он получил 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.