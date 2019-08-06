Рынок блогерской рекламы в России за год удвоится и достигнет 10 миллиардов рублей

В 2019 году рекламодатели потратят на размещение у блогеров в России около 10 млрд руб., удвоившись за год, прогнозирует сервис Epicstars. Сюда относится реклама как в соцсетях, так и в мессенджерах (в первую очередь – в Telegram-каналах).

На Россию приходится 1–1,5% глобального объема рекламы через лидеров мнений. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, весь рынок рекламы в интернете в России по итогам 2018 года составлял 203 млрд руб., то есть на блогеров приходится меньше 3% рынка, пишет "Коммерсант".

Эксперты полагают, что львиная доля рынка остается в тени, поскольку существует в формате бартера, относится к производству брендированного контента, специальным проектам или репутационному менеджменту.