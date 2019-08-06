Автомобиль главы Екатеринбурга попал в ДТП: Высокинский не пострадал

Автомобиль, на котором передвигается глава Екатеринбурга Александр Высокинский, угодил в ДТП. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, авария случилась накануне в районе дома 31 на улице Малышева: в машину градоначальника уральской столицы въехал грузовик "Скания". На место был вызван наряд ГИБДД.

Пострадавших в результате инцидента нет. Как уточнили в администрации, самого Александра Высокинского в этот момент в машине не было.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава Екатеринбурга занял 28-е место в национальном рейтинге мэров российских городов.