28 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Автомобиль главы Екатеринбурга попал в ДТП: Высокинский не пострадал

Автомобиль, на котором передвигается глава Екатеринбурга Александр Высокинский, угодил в ДТП. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По данным мэрии, авария случилась накануне в районе дома 31 на улице Малышева: в машину градоначальника уральской столицы въехал грузовик "Скания". На место был вызван наряд ГИБДД.

Пострадавших в результате инцидента нет. Как уточнили в администрации, самого Александра Высокинского в этот момент в машине не было.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава Екатеринбурга занял 28-е место в национальном рейтинге мэров российских городов.

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Автомобиль главы Екатеринбурга попал в ДТП: Высокинский не пострадал

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Теги: мэр, ДТП, Высокинский, Екатеринбург



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