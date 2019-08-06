Минэкономразвития не поддержало запрет на крепкий алкоголь до 21 года

В Минэкономразвития не поддержали законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь за заключение ведомства.

В Минэкономики считают, что принятие законопроекта существенно усложнит работу магазинов. Поясняется, что без специального программного обеспечения продавцам придется самостоятельно изучать крепость продаваемого напитка.

Кроме того, установление нового возрастного порога приведет к необходимости внесения изменений в операционные системы ритейлеров.

Изначально не поддерживал инициативу и Минфин, так как она дает одним производителям преференции по сравнению с другими.

О том, что будут рассмотрены варианты установления возрастной планки от 19 лет до 21 года, ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. РПЦ одобрила инициативу.

Позже Министерство здравоохранения решило внести поправку в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Предложено запретить продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам моложе 21 года.

Такой законопроект вынесло Правительство РФ на общественное обсуждение. Отмечалось, что большинство регионов поддерживает инициативу.