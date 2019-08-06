28 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Уральца отправили в колонию за долг по алиментам в 500 тысяч рублей

На Среднем Урале вынесен обвинительный приговор жителю города Тавда. Его отправили в колонию за неуплату алиментов своим детям.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в 2013 году по решению суда на мужчину была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание двух детей в размере 1/3 части всех видов заработка, а с марта 2018 года - алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части дохода. Однако уралец ничего не платил, в связи с чем ему были назначены обязательные и исправительные работы. Последние затем заменили на 2 месяца и 11 дней лишения свободы.

Даже несмотря на это никаких мер к погашению задолженности мужчина так и не предпринял. Как отметили в прокуратуре, общая задолженность по исполнительному производству составила более 500 тыс. руб.

В результате суд назначил горе-отцу 7 месяцев лишения свободы. Отбывать срок ему придется в исправительной колонии общего режима.

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Уральца отправили в колонию за долг по алиментам в 500 тысяч рублей

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Теги: алименты, колония, долги, суд



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