28 Августа 2020
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севастополь (2014) | Фото: Накануне.ru

"Падение" "Единой России" в Севастополе продолжается, власти ищут злоумышленников

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание подчиненных на совещании на поваленный рекламный щит "Единой России". И призвал разобраться в ситуации – билборд сам по себе упал, например, из-за плохо закрепленной конструкции, или же это чья-то, как выразился исполняющий обязанности губернатора, диверсия? Об этом сообщают севастопольские СМИ.
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Чиновники городского хозяйства в ответ на призыв Развожаева разобраться ответили, что у упавшей конструкции какой-то злоумышленник скрутил болты. Что, собственно, и привело к "падению" рекламного щита "Единой России". В самой партии в это время призвали выявить и наказать виновных, сообщает портал "Выбор 2019".

севастополь(2014)|Фото: Фото: Накануне.ru

В конце июня мы сообщали, что в Севастополе были демонтированы все рекламные щиты и прочие носители с символикой партии "Единая Россия", местные функционеры связывали это тогда с распоряжением экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. По их мнению, со стороны экс-губернатора это было своеобразной "местью" за недопуск своих людей к участию в выборной кампании в Законодательное собрание от партии "Единая Россия".

Скандальная ситуация тогда возмутила не только местных "единороссов", но и секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Разумеется, сменивший Овсянникова в июле на посту губернатора Развожаев не хочет повторять ошибок предшественника и поэтому поручил разобраться в нынешних инцидентах с рекламой "ЕР".

демонтаж билбордов Единая Россия в Севастополе, Екатерина Алтабаева(2019)|Фото: Михаил Паутов, X69, www.youtube.com/channel/UCPu4Kle8cK4OHCK9QAQ1A0A

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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"Падение" "Единой России" в Севастополе продолжается, власти ищут злоумышленников

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Теги: Михаил Развожаев, Андрей Турчак, Дмитрий Овсянников, Единая Россия



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