28 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
детская площадка, сломанные качели, (2018) | Фото: ОНФ Челябинская область

ОНФ обратился в прокуратуру, чтобы найти ответственных за опасную детскую площадку в Салехарде

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой найти ответственных за содержание детских игровых площадок, расположенных на придомовых территориях. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ с просьбой провести проверку к общественникам обратились жители дома по ул. Зои Космодемьянской в Салехарде.

Жители обеспокоены тем, что объекты на площадке представляют угрозу для жизни и здоровья детей, которые вынуждены играть на шатких конструкциях. Родители детей сообщают, что уже семь лет никто не содержит и не ремонтирует детскую площадку. Граждане писали во все инстанции, но ответа не последовало.

Общественники провели проверку и убедились, что детская площадка не отвечает требованиям безопасности. В основательном ремонте нуждаются уличные тренажеры, детские качели, баскетбольная площадка, покрытие пешеходных дорожек. Игровые конструкции плохо закреплены.

"Мы нашли массу замечаний на данной детской площадке. Половина объектов на ней травмоопасны для детей. Опасность представляют сломанные качели, на которые продолжают забираться дети. Необходимо следить за прочностью креплений и вовремя их затягивать", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Заякин.

По словам представителей "Народного фронта" ответственность за обслуживание площадки на себя не берут ни администрация города, ни управляющая компания.

Напомним, ранее в Ноябрьске пострадала девочка, которая качалась на качелях. Сильно раскачавшись, она упала и пролетела несколько метров. Итог – переломы и правой, и левой плечевой костей. Сейчас ребенок восстанавливается дома.

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ОНФ обратился в прокуратуру, чтобы найти ответственных за опасную детскую площадку в Салехарде

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Теги: детская площадка, ОНФ, дети



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