28 Августа 2020
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Гус Тил (2019) | Фото: spartak.com

"Спартак" совершил самый дорогой трансфер в истории, купив 21-летнего голландца

Московский "Спартак" объявил о трансфере 21-летнего Гуса Тила из голландского "АЗ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, футболист подписал с красно-белыми контракт на 4 года и будет выступать под 8 номером.

Тил является воспитанником академии "Алкмара". Он провёл за голландскую команду 96 игр, в которых забил 28 мячей и отдал 11 голевых передач.

Как сообщают СМИ, центральный атакующий хавбек стал самым дорогим трансфером "Спартака" в истории, переход обошёлся примерно в 18 млн евро.

Отметим, что в нынешнее трансферное окно состав московского клуба также пополнили чемпион мира Андре Шюррле и сын известного шведского форварда Джордан Ларссон.

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"Спартак" совершил самый дорогой трансфер в истории, купив 21-летнего голландца

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Теги: Спартак, АЗ, Гус Тил, трансфер



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