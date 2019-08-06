"Спартак" совершил самый дорогой трансфер в истории, купив 21-летнего голландца

Московский "Спартак" объявил о трансфере 21-летнего Гуса Тила из голландского "АЗ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, футболист подписал с красно-белыми контракт на 4 года и будет выступать под 8 номером.

🔥 Гус Тиль стал игроком «Спартака»



Сегодня были улажены последние детали перехода полузащитника Гуса Тиля в «Спартак» из голландского АЗ. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. https://t.co/RjVnKVCmE7 pic.twitter.com/azvdlY28yN — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 5, 2019

Тил является воспитанником академии "Алкмара". Он провёл за голландскую команду 96 игр, в которых забил 28 мячей и отдал 11 голевых передач.

Как сообщают СМИ, центральный атакующий хавбек стал самым дорогим трансфером "Спартака" в истории, переход обошёлся примерно в 18 млн евро.

Отметим, что в нынешнее трансферное окно состав московского клуба также пополнили чемпион мира Андре Шюррле и сын известного шведского форварда Джордан Ларссон.